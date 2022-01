Vestibular e SIS: UEA prorroga prazo da prova de Habilidades dos cursos de Dança e Teatro

O prazo para envio dos vídeos dos candidatos aos cursos de Teatro e Dança que concorrem a vagas no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi prorrogado até 23h59 desta terça-feira (25). Conforme edital, as Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Dança e Teatro ocorrem de forma virtual, por meio do envio de vídeos.

Para o curso de Dança, o vídeo com a coreografia deverá ser de 1 minuto a 1 minuto e 30 segundos, não podendo ultrapassar esse limite. O vídeo do curso de Dança deve ser submetido ao formulário correspondente, que pode ser acessado por meio do link em anexo.

Para o curso de Teatro, o candidato deve enviar vídeo de até 3 minutos, para o e-mail coord_teatro@uea.edu.br. A íntegra das instruções de envio está disponível nos Editais do Vestibular e SIS.

O candidato no Vestibular e SIS que não enviar os vídeos para os Cursos de Dança e Teatro, será eliminado. Dessa forma, somente poderá concorrer à segunda opção de curso o candidato que realizar a Prova de Habilidades e for desclassificado, seja por obter nota inferior àquela exigida ou por descumprimento das regras do edital.

Formulário do curso de Dança: https://forms.gle/xbUa2RKgcpsKUJuZA

Edital Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM2101/

Edital SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM2102/

*As informações da assessoria