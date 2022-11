Vestibular da UEA inicia neste domingo (6), com aplicação das provas de Conhecimentos Gerais

MANAUS — Neste domingo (6) acontece a aplicação das provas de Conhecimentos Gerais do Vestibular 2022, acesso 2023, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Na segunda-feira (7), o processo será finalizado com as provas de Conhecimentos Específicos e Redação. Os portões abrirão ao meio-dia, com fechamento às 12h50. O certame inicia às 13h (horário de Manaus).

Os candidatos devem ficar atentos quanto ao documento original e com foto, a ser levado no dia das provas: original de identificação – RG, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público. Neste certame não serão aceitos documentos digitais.

Na terça-feira (8) serão aplicadas as provas para os candidatos do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) – Acompanhamento I, II e III. Os portões serão abertos ao meio-dia e fecharão às 12h50 (horário de Manaus). As provas iniciarão às 13h.

Locais de prova

Os Cartões de Convocação para os candidatos que farão as provas do Vestibular e do SIS podem ser acessados pelo portal da UEA (www.uea.edu.br). Para isso, é preciso que selecionem a aba “SIS” ou “Vestibular”, busquem a aba Local de Prova e insiram o número do CPF ou endereço de e-mail.

Caso o candidato não localize o cartão de confirmação ou identifique algum dado incorreto, deverá entrar em contato com a Fundação Vunesp pelo site www.vunesp.com.br, na Área do Candidato, ou pelo número (11) 3874-6300, das 8h às 18h (horário de Brasília), de segunda a sábado, exceto feriados. A Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA também pode auxiliar por meio do número (92) 3878-4458 e do e-mail concursos@uea.edu.br.

Vagas

Estão sendo ofertadas 3.735 vagas, sendo 2.241 para o Vestibular (1.146 para a capital e 1.095 para o interior) e 1.494 para o SIS (764 para a capital e 730 para o interior).

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 5 de janeiro de 2023, além do Edital de Matrícula Institucional.