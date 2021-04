Vereadora Adrienne Cidade tenta destravar licenças ambientais para trabalhadores do Matupi

A vereadora da Câmara Municipal de Manicoré, Adrienne Cidade (PSC), representantes do Distrito do Matupi e do Sul do Amazonas estiveram na Assembleia Legislativa em busca de apoio do Presidente do Poder Legislativo, deputado Roberto Cidade (PV). O objetivo da visita é tentar junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM, destravar as licenças ambientais para o manejo florestal, que se encontra parado desde o ano passado.

Segundo a vereadora, a preocupação é que caso os representantes não consigam a liberação das licenças, pode haver um grande desmatamento, bem como, a quebra do setor madeireiro.

“Nossa questão é que o Ipaam destrave o mercado, porque se os manejos florestais permanecerem do jeito que está, vai quebrar o setor madeireiro e também 2021 pode bater recorde de desmatamento”, disse.

O Presidente da Casa Legislativa entende que se faz necessário o destrace das Licenças o quanto antes, para que esses trabalhadores possam trabalhar de forma legalizada e corram atrás do prejuízo.

“Infelizmente a pandemia do coronavírus prejudicou muitos setores, as visitas de órgãos ficaram suspensas e o setor madeireiro no Sul do Amazonas tem sofrido as consequências pela falta da licença ambiental, então para que esses trabalhadores não sejam ainda mais penalizados e prejudicados, solicitei que o Diretor-Presidente do IPAAM, Juliano Valente possa atendê-los e veja uma maneira de solucionar essa situação”, pontuou Cidade.

“Ninguém quer ficar na ilegalidade ou voltar a abrir campo para pasto, mas sem o licenciamento o setor não tem como se sustentar, o que pode acarretar problemas ainda maiores”, reforçou a vereadora.

Juliano Valente recebeu os representantes do Sul do Amazonas e após ouvir as reivindicações se comprometeu em tomar providências cabíveis.

