Vereador processa Amazonas Energia por apagão em Manaus

Crítico do mau serviço prestado pela Amazonas Energia, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) protocolou, nesta terça-feira (6), uma representação pública contra a empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, na Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), pelo apagão que afetou 17 bairros de Manaus, no último sábado (3).

“Ingressei com essa representação para que ajuízem ação civil pública na qual peço que seja condenada a empresa por responsabilidade civil objetiva em dano moral e patrimonial coletivo contra os manauaras. Neste caso, o que aconteceu no sábado, não teve nenhum evento externo que justificasse o apagão que durou mais de 5 horas em alguns bairros, foi falha na prestação de serviços e a população deve ser ressarcida”, afirmou.

O vereador relembrou que o Amazonas é um dos estados que pagam mais caro pela energia elétrica no Brasil. A Amazonas Energia ocupa, atualmente, a 4ª colocação no ranking de tarifas mais caras entre as concessionárias do país, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e segundo Rodrigo Guedes, segue prestando um serviço de má qualidade à população.

“Nós temos um desserviço feito por essa empresa. No ano passado, a empresa nos castigou com um reajuste extraordinário de quase 6% na conta de energia dos amazonenses em plena pandemia. Eles tinham cinco anos para conceder esse reajuste, mas fizeram no primeiro ano do contrato, durante um momento de calamidade, e agora presenteia os manauaras com mais um apagão. Não punir é simplesmente passar a mão na cabeça”, ressaltou o vereador.

*Com informações da assessoria

