Vereador gaúcho é expulso de partido após dizer que baianos só vivem “na praia tocando tambor”

O partido Patriota decidiu nesta quarta-feira (1º) pela expulsão do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel. Em nota, o diretório nacional da sigla comunica o parlamentar da decisão após as falas preconceituosas do vereador a respeito dos baianos. Segundo o partido, o discurso de Fantinel “está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho, já que se refere de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante”. Segundo o partido, essa situação “torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade”.

Na manhã de terça-feira (28), o vereador Sandro Fantinel fez referência à contratação de trabalhadores baianos para trabalhar na colheita e afirmou que “com os baianos, que a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema”. Ele sugeriu também dar preferência a “trabalhadores argentinos”, que seriam “limpos, trabalhadores, corretos”. Além disso, o vereador sugeriu aos produtores e empresários que “não contratem mais aquela gente lá de cima”.

As falas tiveram grande repercussão nacional desde a tarde de terça, e geraram manifestações dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Na manhã desta quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Caxias divulgou uma nota de repúdio às falas de Fantinel, assinada pelos outros 22 parlamentares da Casa, e um pedido de cassação do agora ex-Patriota foi protocolado pelo ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris de Abreu.

*Com informações do GZH