Vereador Amom deixa hospital após complicações de doenças autoimunes

O vereador Amom Mandel (sem partido) foi liberado para acompanhamento médico em domicílio às 16 horas desta quinta-feira (24/03) do Hospital Santa Júlia, em Manaus, para seguir em repouso e observação domiciliar. O parlamentar havia sido internado por complicações de doenças autoimunes.

Amom permaneceu na unidade hospitalar por cerca de 10 horas nesta quinta-feira, realizou uma bateria de cerca de 20 exames, recebeu o tratamento paliativo e aguarda diagnóstico conclusivo. No começo da tarde, chegou-se a cogitar a possibilidade de permanência no hospital, mas após resultados iniciais de exames e melhora do quadro de dores, optou-se por observação domiciliar.

Nesta sexta-feira (25), Amom passará por novos exames e avaliação médica.

*Com informações da assessoria