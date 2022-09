Vendaval causa prejuízos à produtores rurais de Presidente Figueiredo

Uma forte ventania durante a chuva que atingiu o município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, na madrugada desta terça-feira (6), causou prejuízos à produtores rurais. Além de afetar a produção, casas também foram destelhadas e moradores perderam pertences.

Pela manhã, os produtores rurais contabilizavam os prejuízos. A comunidade Olhos de Águia foi uma das mais atingidas, segundo a produtora rural Maria Vieira, que mora no local e viveu o caos de perto.

“Foi um vento muito forte que nunca tinha dado esse vento forte aqui. Pouca chuva e muito vento. Quebrou muita madeira, o ramal principal todinho está com barracões caídos, casas destelhadas, as pessoas dormiram no molhado porque não tinha onde dormir”, disse.

Em vídeos registrados pelos próprios moradores, é possível ver árvores caídas e produções de banana afetadas. Os galpões de produção de verduras hidropônicas, cultivadas em água, também foram danificados.

e acordo com os moradores, por causa do vento, a chuva acabou entrando nas casas. Teve residência destelhada e sobraram colchões molhados. Famílias precisaram ser abrigadas por vizinhos.

“Voou as telhas do banheiro, molhou a cama, as roupas todas fora jogadas. As louças tudo para fora, molhou tudo dentro de casa, molhou rede. Tudo molhado aí dentro”, disse o agricultor Guilherme Ketlen, que perdeu pertences durante a chuva.

