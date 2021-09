Venda de ingressos para Brasil x Uruguai inicia no dia 7 de outubro via internet

O retorno da Seleção Brasileira a Manaus acontece no dia 14 de outubro no duelo com o Uruguai, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E nesta segunda-feira (27), a CBF anunciou a data do início das vendas, assim como os valores dos bilhetes. O bilhete mais barato vai custar R$ 125 e o mais “salgado” custará R$ 700.

A entidade deve anunciar em seu site oficial os procedimentos para o torcedor adquirir os bilhetes. De antemão, o Diretor de Competições da CBF, Manoel Flores, afirmou que somente torcedores testados contra a Covid-19 terão acesso ao estádio no dia do jogo. Flores também revelou a data de início da comercialização dos bilhetes.

“As vendas dos ingressos começarão no dia 7 de outubro (uma quinta-feira), exatamente uma semana antes da partida. Até por conta das exigências sanitárias, não faz sentido fazer nenhuma venda antecipada, uma vez que que, dentre as exigências de se entrar no estádio está a necessidade de se ter um RT PCR negativo”, explicou o dirigente comentando sobre os procedimentos de saúde para o evento.

“A gente vai seguir rigorosamente todos os protocolos sanitários previstos aqui no estado e da Prefeitura. Ou seja, atendendo tudo o que está previsto. Até porque é o primeiro jogo com retorno de público da Seleção Brasileira. Então, todo o cuidado e responsabilidade é necessária e importante, e isso será feito com muito cuidado e muito zelo, de nossa parte”, disse.

Valores dos ingressos

Quanto aos valores dos ingressos, Manoel Flores anunciou os valores, que variam entre R$ 125 e R$ 700. Ingressos de arquibancada no anel superior da Arena custarão R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia entrada). Bilhetes de arquibancada anel inferior serão comercializados no valor de R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia entrada).

Bilhetes de área VIP com serviços especiais aos torcedores custarão R$ 500. Já ingressos de camarotes serão vendidos a R$ 700 (por pessoa), sendo que os interessados deverão comprar o camarote fechado.

Maiores informações sobre a venda dos bilhetes, o diretor da CBF afirmou que deverão ser anunciados no site oficial da entidade até o fim desta semana. As vendas serão feitas via internet e o site da comercialização será informado, assim como os procedimentos para a aquisição dos ingressos e tudo o que será exigido do ponto de vista sanitário.

FONTE: D24AM

Comentarios