Vencedora do ‘Educador Nota 10’, gestora de escola da Semed concorre à nova categoria em votação on-line

Única representante da região Norte na 23ª edição do prêmio nacional “Educador Nota 10”, a gestora Lúcia Cristina Santos, da escola municipal Professor Waldir Garcia, zona Sul, que está entre os dez vencedores da premiação, participa agora de uma nova etapa. Por meio de voto popular on-line, a educadora da Prefeitura de Manaus concorre ao troféu #Esse projeto é 10. A votação iniciou quinta-feira, 15/10, e segue até o dia 27 deste mês, pelo link https://bit.ly/3j5xAB9. Para optar pela professora da Secretaria Municipal de Educação (Semed), basta clicar na foto dela quantas vezes desejar.

Ainda no dia 27, Lúcia Cristina, que ganhou o prêmio “Professor Nota 10”, com o projeto “Acolher para todos envolver e aprender”, de 2019, na categoria “Gestão Escolar”, participará da cerimônia de premiação dos vencedores, a partir das 15h, pela TV Futura, no Futura Play e nos canais do YouTube e Facebook.

A professora Lúcia vai concorrer ainda na categoria “Educador do Ano”, que premiará o melhor educador com R$ 15 mil e a escola com R$ 5 mil. A escolha do ganhador será feita por meio de uma comissão de jurados, composta por cinco especialistas na área de educação. A defesa da representante da rede municipal será de forma remota, no dia 24 deste mês.

Para subsecretaria de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Araújo, o fato da educadora do município chegar entre os dez finalistas de todo o país é algo para ser celebrado. “A Semed tem um imenso orgulho por termos a gestora Lúcia Cristina Cortez premiada no maior e mais importante prêmio da educação brasileira, o Educador Nota 10. Agora, queremos que ela chegue a ser a educadora do ano, que é escolhido entre os dez premiados. Além de ganhar o troféu #Esse projeto é 10. Para que isso aconteça, podemos ajudar votando nela pelo link do prêmio. Você pode votar mais de uma vez, divulgar entre os amigos e na sua escola, vamos ajudar a educação de Manaus a receber mais esse título”, disse.

Considerado o maior e mais importante prêmio da educação básica brasileira, o evento foi criado em 1998 pela fundação Victor Civita que, desde 2014, realiza a premiação em parceria com o grupo Abril, Rede Globo e fundação Roberto Marinho. Na edição deste ano, a coordenação recebeu quase quatro mil inscrições de todo país. Após uma análise, foram escolhidos os 50 finalistas e também os 10 vencedores deste ano.

A gestora de Manaus já ganhou um vale-presente no valor de R$ 15 mil, a unidade de ensino Waldir Garcia, R$ 1 mil por ter desenvolvido o projeto e uma assinatura digital da Nova Escola, com vigência de janeiro a dezembro de 2021.

A Waldir Garcia já ganhou o prêmio Itaú Social e das Escolas Transformadoras em 2017, além do prêmio Nestlé por crianças mais saudáveis, este ano. Para Lúcia, é um momento muito especial pelo trabalho pedagógico realizado na unidade. “Fico feliz pelo reconhecimento e valorização do nosso trabalho e da educação de Manaus. Por meio do prêmio, ganhamos visibilidade nacional. O que nos deixa orgulhosos em mostrarmos que o Amazonas garante a todos o direito de aprender com uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Peço o apoio de todos para votarem no meu projeto que trata da inclusão com foco na educação integral e de uma escola com gestão democrática e participativa”, disse.

Sobre o projeto

O projeto ‘Acolher para todos envolver e aprender’, na escola, atende um total de 227 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em tempo integral. Deste total, 50 são estudantes estrangeiros do Haiti, Venezuela e Cuba e 117 brasileiros. O projeto trabalha com as metodologias ativas, colocando o estudante como protagonista do fazer pedagógico, obedecendo componentes curriculares comuns e diversificados, como dança, teatro, iniciação científica, desporto, filosofia, literatura e língua inglesa.

