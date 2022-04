Velejadora olímpica morre afogada durante treino

TUNÍSIA (ANSA) — Foi confirmado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) o falecimento de Eya Guezguez, velejadora da Tunísia de 17 anos, a mais jovem da última edição de Jogos Olímpicos, ao se afogar depois de o barco em que ela treinava com sua irmã gêmea, Sarra, virar por causa de fortes ventos. Sarra sobreviveu ao acidente trágico.

Em comunicado oficial emitido, o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, se disse chocado com a morte da garota e que ela inspirava uma geração inteira: “Estou chocado com a notícia da morte da velejadora Eya Guezguez. Ela foi um talento inspirador e um modelo para a geração de seus atletas. A participação de Eya Guezguez em Tóquio 2020 ao lado de sua irmã gêmea Sarra continuará motivando as meninas em todos os lugares. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e a comunidade olímpica na Tunísia.”.

Com apenas 16 anos quando competiram na classe 49er FX nas Olimpíadas de Tóquio, mas gêmeas Eya e Sarra eram as mais jovens atletas da modalidade na competição realizada no Japão. O plano das duas era de chegar a um nível competitivo melhor do que o dos Jogos anteriores, quando acabaram com a vigésima primeira posição em sua categoria.

Em treinamento durante o ciclo olímpico, as duas irmãs compartilhavam seus treinamentos em um perfil conjunto no Instagram. Na última publicação, disseram estar ocupadas entre os estudos e os treinamentos e que estavam ansiosas por um campeonato neste mês: “Estivemos bastante ocupadas entre os estudos e os treinos, mas estamos no caminho certo… Estamos nos esforçando ao máximo e ansiosas pela regata da Princesa Sofia em abril, mas por enquanto estamos apenas cumprindo incontáveis ​​horas na água e na academia”.