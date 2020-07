Veja os números sorteados na Mega-Sena deste sábado

O concurso 2283 da Mega-Sena deste sábado (25), tem um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 – 24 – 37 – 43 – 59 – 60 .

No concurso 2.282, realizado na última quarta-feira (22), as dezenas sorteadas foram: 12 – 27 – 30 – 36 – 45 – 52 e um sortudo de Atibaia acertou as seis dezenas, levando a bolada de R$ 28 milhões para casa. Com isso, o prêmio estimado do sorteio neste sábado é menor, de R$ 2,5 milhões.

Como apostar

Para apostar na Mega , o participante deve escolher de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa , ou no site especial de loterias do banco.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões. Os sorteios da Mega-Sena são realizados, normalmente, duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Comentarios