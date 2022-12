Veja horário de funcionamento de bancos, INSS e Correios nesta sexta

A seleção brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira (2), às 12h, no horário de Brasília, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Por ser um dia útil, alguns órgãos estão trabalhando em horários especiais.

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a decisão pelos horários alternativos está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Os canais digitais, como aplicativos bancários, remotos e autoatendimento dos bancos, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.

Veja como fica o expediente nas agências bancárias:

Nos estados com horário igual ao horário de Brasília: o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30

o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30 Nos Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília: o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30

o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30 Nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30

das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30 Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 8h às 12h

Agências do INSS

Nesta sexta (9), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está fechado, mas os canais de atendimento remoto seguem disponíveis no horário comercial normal.

A Central 135 também está funcionando em horário especial nos dias dos jogos do Brasil, sendo suspenso 30 minutos antes da partida e retornando 30 minutos após o término do jogo.

Durante esse intervalo, a Central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico.

O aplicativo Meu INSS segue disponível tanto no navegador de internet quanto no aplicativo de celular.

Correios

As agências e unidades operacionais devem encerrar o expediente uma hora antes do jogo, retornando em até 15 minutos após o encerramento, conforme horário local.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível normalmente, por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco;

Atendimento automatizado, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: www.correios.com.br