Veja como Putin se protege de assassinos e planos de golpe

Guarda-costas com pastas à prova de balas e pistolas de alta potência, dublês parecidos e provadores de comida são apenas algumas das maneiras pelas quais o presidente russo Vladimir Putin se protege de supostos assassinos e golpistas.

As ameaças potenciais contra Putin, 69 anos, foram colocadas no centro das atenções na quinta-feira, quando a senadora norte-americana Lindsey Graham convocou “alguém na Rússia para tirar esse cara” por ordenar a invasão mortal da Ucrânia.

Mas Putin, um ex-agente da KGB que está no poder desde 2000, aparentemente está obcecado tanto com sua segurança quanto com sua saúde, se protegendo de assassinos e evitando o coronavírus a todo custo, como demonstrado pelas medidas de proteção que ele tem para evitar pegar o vírus.

Fotos recentes mostram ele se encontrando com líderes mundiais e até mesmo seus próprios conselheiros em extremidades opostas de mesas extremamente longas para manter pelo menos 6 metros de distância entre eles. E ele vestiu um traje de proteção completo, com um respirador facial, antes de visitar um hospital de Moscou que tratava pacientes com coronavírus em abril de 2020.

Os guarda-costas de Putin – que se autodenominam seus “mosqueteiros” – compõem uma unidade especial dentro do Serviço de Proteção Federal da Rússia, ou FSO, que tem suas raízes em 1881, quando o czar Alexandre III se cercou de guardas após o assassinato de seu pai por uma bomba, de acordo com The Economist.

Muito do que foi revelado sobre o Serviço de Segurança Presidencial de elite vem do site “Além da Rússia”, que é administrado pela TV-Novosti, uma operação financiada pelo Estado que também supervisiona a rede de propaganda RT.

O site diz que os guarda-costas de Putin são escolhidos a dedo por qualidades que incluem “psicologia operacional”, resistência física e capacidade de resistir ao frio e não suar no calor.

Eles são supostamente equipados com maletas especiais que servem como escudos para proteger Putin e carregam pistolas SR-1 Vektor de 9 mm de fabricação russa carregadas com balas perfurantes.

Antes de Putin viajar, equipes avançadas exploram seu destino com meses de antecedência, verificando como o público provavelmente responderá e até mesmo se a área pode ser afetada por mau tempo ou desastres naturais.

Onde quer que ele vá ficar é inspecionado, dispositivos de interferência são instalados para evitar a detonação remota de bombas e técnicos realizam vigilância eletrônica de celulares e outros dispositivos na área.

Na estrada, Putin viaja em meio a um comboio de vans fortemente blindadas que transportam operadores especiais militares armados com AK-47, lançadores de granadas antitanque e mísseis antiaéreos portáteis.

E quando ele sai em público, quatro anéis de segurança o cercam, começando com seus guarda-costas pessoais, outros escondidos em meio à multidão, ainda mais cercando o perímetro e franco-atiradores empoleirados nos telhados ao redor.

Em 2018, um guarda-costas foi registrado intervindo quando o famoso lutador de MMA Conor McGregor jogou o braço em volta dos ombros de Putin enquanto posavam para as câmeras no campeonato de futebol da Copa do Mundo em Moscou.

Um vídeo postado no YouTube mostra o homem aparecendo brevemente para fixar McGregor com um olhar e gesticular para que ele pare, levando o lutador a remover rapidamente o braço e cruzar as mãos timidamente. O FSO também teria ampla autoridade para realizar suas operações e investigações, inclusive por meio de espionagem eletrônica, abertura de correspondência, busca em residências, apreensão de veículos e detenção e interrogatório de suspeitos.

Os guarda-costas de Putin supostamente precisam ser substituídos ao completar 35 anos, mas podem ser recompensados ​​com novos cargos poderosos como governadores regionais, ministros federais, comandantes de serviços especiais e administradores presidenciais.

Uma exposição de 2018 do jornal independente russo Novaya Gazeta e do Projeto de Denúncias sobre Crime Organizado e Corrupção também revelou como uma gigantesca fábrica de aves da era soviética fora de Moscou foi apropriada e sua valiosa terra foi dividida entre oficiais de alto escalão do FSO e da Segurança Presidencial. Serviço.

Entre os que se beneficiaram do golpe estavam três ex-guarda-costas de Putin que foram registrados ao lado dele durante uma viagem oficial a Helsinque, Finlândia, em 1999, segundo o relatório.

Em 2016, o Russia Beyond notou rumores de longa data de que o FSO às vezes empregava um “corpo presidencial dublê” para garantir a segurança de Putin.

Putin mais tarde reconheceu que foi oferecido um dublê quando fez várias viagens à Chechênia, quando a Rússia estava lutando contra os separatistas no início dos anos 2000, mas ele afirmou durante uma entrevista de 2020 ter “recusado esses dublês” toda vez que o assunto surgia.

Putin também pede a alguém que prove cada refeição que lhe é servido para garantir que não esteja sendo envenenado, de acordo com o fundador do “Club des Chefs des Chefs”, uma organização culinária cujos membros cozinham para chefes de estado e monarcas em todo o mundo.

“Ainda existem provadores, mas apenas no Kremlin, onde um médico verifica todos os pratos com o chef”, disse Gilles Bragard ao The Telegraph em 2012.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ ISTOÉ