Veja como está a bebê coreana que ficou famosa em figurinhas do WhatsApp

Se você for um daqueles que adora figurinhas de WhatsApp, provavelmente já deve ter enviado ou recebido alguma que tenha o rosto de uma bebê asiática, fofa e expressiva. Certo?

Pois bem. Essa menininha de 7 anos se chama Rohee, é coreana e tem uma irmãzinha mais nova conhecida pelo nome de Romi, tão simpática quanto. Rohee virou fenômeno em grupos de amigos, conhecidos ou familiares, pelo menos desde 2019, graças às caras e bocas capazes de ilustrar qualquer situação do nosso dia a dia.

Talvez, o sticker mais famoso — e que você certamente já tenha visto — seja aquele onde Rohee aparece fazendo o sinal de positivo com as duas mãos. Ela se tornou um dos memes mais compartilhados e, como consequência, virou uma verdadeira celebridade das redes sociais.

As duas irmãs têm um perfil no Instagram com 1,5 milhão de seguidores, que é gerenciado pela mãe delas, além de um canal no YouTube que serve para retratar o cotidiano da família.

Na bio do perfil, no Instagram, há uma advertência com a seguinte frase em inglês: “Não copie e capture fotos sem permissão”, algo que, aparentemente, não é seguido pelos usuários do WhatsApp.

No mês passado, o jornal colombiano La República informou que a mãe de Rohee solicitou a retirada da imagem da filha do aplicativo de mensagens. Segundo a publicação, o pedido foi feito ao WhatsApp, além de outras empresas da Colômbia — são elas: Lasso, Trendy Shop Maquillaje, Método CIS, Kaba Oficial e KFC Colômbia.

Ela teria garantido que, se a empresa não os removesse, entraria com uma ação judicial. O objetivo da mãe seria para proteger o direito à privacidade da filha.

Rohee cresceu

Quem acompanha o dia a dia da menininha coreana, por meio das redes sociais, percebe que ela tem o cotidiano registrado não só pela mãe, mas também pelo pai. Seja tomando café, passeando pelo parque, se maquiando ou brincando com outras crianças.

O início da fama de Rohee ocorreu justamente após a criação do perfil no Instagram feita pela mãe, que hoje, ironicamente, não quer que a imagem da filha seja compartilhada sem a devida autorização.