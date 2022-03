Veículos de comunicação aprovam edital para o Selo de Jornalismo Profissional no AM

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM) informa que, após a realização de três reuniões em sua sede própria, concluiu nesta quarta-feira (16/03) as discussões para definição e publicação do edital do Selo de Jornalismo Profissional, a ser lançado oficialmente à categoria no próximo dia 7 de abril, data que se comemora o Dia do Jornalista no Brasil.

Com a participação e aportes de proprietários e representantes dos principais portais, blogs e sites de notícias de veículos de comunicação, com sede na capital e municípios do interior do Amazonas, a proposta do edital apresentada pelo SJP/AM, na assembleia geral ocorrida no último dia 9/03, ganhou novas colaborações, aprimorando o texto inicial.

O presidente da entidade, jornalista Wilson Reis, informou aos jornalistas e proprietários de veículos que a direção tem se voltado a buscar o apoio ao Selo de Qualidade junto a entidades da sociedade civil organizada e órgãos da administração pública estadual e municipal.

“Semana passada, iniciamos as visitas à Secretaria de Estado da Comunicação, oportunidade na qual entregamos uma cópia do projeto do Selo de Qualidade/SJP/AM. Com a mesma intenção, conversaremos, também, com o titular da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus”, lembrou Reis.

Na programação das visitas aos órgãos públicos encontram-se na lista o Tribunal de Justiça do Amazonas, os Ministérios Públicos e a Ordem dos Advogados, seção Amazonas.

​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ Assessoria