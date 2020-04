Veículo é apreendido com carvão vegetal irregular na AM-010

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) da Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quarta-feira (15/04), um veículo, tipo furgão, com carvão vegetal sem o Documento de Origem Florestal (DOF), na rodovia AM 010.

A equipe realizou um bloqueio policial na rodovia, quando abordaram um veículo modelo furgão. Na ação. foi constatado o transporte de aproximadamente 2.125 kg, sendo 85 sacos de 25 kg de carvão vegetal sem a Documentação de Origem Florestal.

O condutor do veículo e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA), para procedimentos legais cabíveis.

O Batalhão Ambiental orienta a população que realizar o transporte de produto florestal (carvão ou madeira) sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou em desacordo com o documento obtido, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades prevista em legislação criminal.

*Com informações da assessoria

