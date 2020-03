Veículo desgovernado atinge funcionária de posto de combustível, no São Jorge

Câmeras de segurança de um posto de combustível registraram o momento exato em que um carro desgovernado atingiu três bombas e atropelou uma funcionária. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 11h, no bairro São Jorge, zona oeste da cidade.

Identificada como Rose, a funcionária do posto teve as duas pernas fraturadas. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul. Até a publicação desta matéria, o estado de saúde da vítima ainda não havia sido divulgado.

No vídeo, é possível notar a chegada do motorista no estabelecimento e, em questão de segundos, o veículo sem direção atinge as três bombas de combustíveis.

Policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a Polícia Civil do Amazonas e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas estiveram no local. As autoridades vão investigar o caso.

