Vazamento de gás de ar condicionado envenena alunos de escola no AM

Doze crianças foram hospitalizadas após o gás de um equipamento de ar-condicionado vazar e intoxicar os alunos do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) na tarde desta sexta-feira (1º).

O Hospital Jofre Cohen localizado naquele município prestou os primeiros atendimentos. Algumas crianças chegaram desacordadas à unidade. Mas, apesar do susto, todas passam bem e já receberam alta médica.

Segundo os alunos, o ar-condicionado fez um barulho e em seguida começou a vazar o gás. A maioria saiu do local, mas outros retornaram para buscar os materiais e acabaram inalando o gás.

A Secretaria de Estado de Educação vai apurar o ocorrido.

As informações são do do D24am.