Vazam vídeos íntimos da Mulher Melão

A modelo Mulher Melão foi mais uma das vítimas que teve seus vídeos íntimos vazados web afora. Ela, que faz sucesso na plataforma adulta OnlyFans, teve os seus conteúdos divulgados sem permissão fora do site.

De acordo com Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em um os vídeos a Mulher Melão aparece usando uma camisa do Flamengo e uma calcinha fio dental. Nas imagens, ela dança ao som do time rubro-negro. A partir daí, a modelo começa a mostrar as partes íntimas.

Mas, ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de “divulgação” não incomodou a modelo. “No começo eu tinha ficado preocupada, mas depois só vi que tive crescimento. Homem é curioso e quando eles vêem um pouquinho sempre querem ver mais”, disparou.

O resultado? Mais assinantes no OnlyFans do que antes do episódio do vazamento. Para o jornal O Dia, a Mulher Melão fala que esse tipo de situação é comum – tanto na plataforma, quanto na indústria em geral.

“Na primeira vez que aconteceu, sim, fiquei bem irritada e procurei um assessor legal. Mas infelizmente é umpossível conseguir barrar algum vazamento, porque sempre voltará a acontecer (…). Eu vejo vazamentos como publicidade gratuita”, afirma. Vale lembrar também que a Mulher Melão já conquistou o seu primeiro milhão – de reais, não de fãs – com o site adulto.

