Vasco vence Botafogo nos pênaltis e conquista a Taça Rio

O Vasco conquistou o título da Taça Rio ao vencer o Botafogo, nos pênaltis, por 3 a 0, neste sábado (22), em São Januário, após ser derrotado por 1 a 0 no tempo normal. Foi a 11ª conquista da Taça Rio pela equipe cruzmaltina, que se tornou o maior campeão nesta disputa.

O Vasco, que não teve uma atuação, contou com a experiência do goleiro Vanderlei na disputa de pênaltis, que defendeu três cobranças e acabou sendo o destaque da equipe.

Os gols na disputa de pênaltis foram de Andrei), Zeca e Gabriel Pec . Vanderlei defendeu as cobrança de Pedro Castro, Felipe Ferreira e Matheus Frizzo.

Na partida, realizada em São Januário, a equipe botafoguense teve uma boa atuação, principalmente em relação à sua performance no Carioca, e tomou mais a iniciativa.

A equipe tocava a bola e aproveitava alquns espaços deixados pelo adversário, criando algumas jogadas desde o início, como aos 9 minutos, quando Marco Aurélio não conseguiu alcançar cruzamento da direita.

A melhor chance do Vasco foi aos 43, quando Zeca acertou um chute perigoso de longe, bem defendido pelo goleiro Douglas Borges.

O Botafogo subiu ainda mais de produção a partir das entradas Matheus Frizzo no lugar de Romildo e Rafael Carioca, no do lateral Paulo Victor.

Pedro Castro armava bem as jogadas e a equipe botafoguense chegou ao gol após chute de Navarro, defendido por Vanderlei, que não conseguiu defender, no rebote, cabeçada de Gilvan.

O Botafogo passou a pressionar ainda mais, pelos dois lados. Chegou a perder mais de uma chance, uma delas com Fábio Ferreira, mas o Vasco, que havia vencido a primeira partida desta decisão, por 1 a 0, conseguiu segurar o placar e levar a partida para os pênaltis.

FONTE: R7

