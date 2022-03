Vasco e Flamengo se enfrentam em busca de vaga na final do Carioca

A fase final do Campeonato Carioca terá seu primeiro capítulo na noite desta quarta-feira (16), com o jogo entre Vasco e Flamengo disputado a partir das 20h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã.

O Rubro-Negro chega às semifinais da competição com uma pequena vantagem na partida. Por causa da melhor campanha na primeira fase, ele avança para a decisão mesmo com empates nas duas partidas. A volta será no próximo domingo (20), a partir das 16h.

Além da possibilidade de avançar mesmo sem vitórias, o Flamengo chega animado após a sua melhor apresentação pelo Campeonato Carioca, a goleada de 6 a 0 sobre o Bangu no último sábado (12), partida que marcou o reencontro da equipe da Gávea com sua torcida no Maracanã (com um público de mais de 63 mil pessoas).

A expectativa para esta quarta é que o Maracanã volte a ter casa cheia, desta vez também contando com a presença da torcida Cruzmaltina, como afirma o zagueiro vascaíno Quintero: “É muito importante para nós esse 12º jogador fora de campo. Amo jogar para 50, 60 mil pessoas. O grupo tem essa mentalidade, percebemos o torcedor vibrando toda hora. Tem vezes em que as pernas não dão mais, mas a cabeça está focada. É muito importante para nós esse jogador 12º jogador fora do campo”.

Porém, o Vasco vive momento bem diferente do de seu adversário. Após a eliminação da Copa do Brasil, ainda na 2ª fase da competição nacional, é pressionado para alcançar um título que possa servir de motivação em uma temporada na qual o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro é o objetivo principal.

As informações são da Agência Brasil.