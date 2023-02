‘Vampirão’ vai estar na Sefaz-AM nesta quinta-feira (2)

MANAUS — Nesta quinta-feira (2/2), no período de 8h às 12h, a unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), mais conhecida como “Vampirão”, vai atender pessoas interessadas em doar sangue no estacionamento externo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), localizado na avenida André Araújo, nº 150, bairro do Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

A ação social, realizada numa parceria da Sefaz com a Fundação Hemoam, ocorre, tradicionalmente, nesse período próximo ao Carnaval, onde é registrado um aumento no número de acidentes e necessidade de transfusões de sangue.

A secretária Executiva para Assuntos Administrativos da Sefaz, Alana Valério, enfatiza que a ação é extensiva a todo cidadão a fim de atingir a meta da fundação o quanto antes.

“A Secretaria de Fazenda cede o espaço e também realiza campanha de sensibilização junto aos servidores para a doação. No entanto, nem todos que desejam estão aptos a doar. Em virtude disso, abrimos o espaço para que servidores públicos de outras instituições, contribuintes que venham até a Sefaz e, mesmo pessoas que circulem pelo local, nesta quinta-feira, possam realizar este gesto voluntário de solidariedade”, explica.

Os interessados devem comparecer à Sefaz munidos de documento oficial de identificação com foto e estar dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para ser doador:

• Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal;

• Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

• Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;

• A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulheres;

• O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.