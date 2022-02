“Vampirão” incentiva doação de sangue hoje no ViaNorte

A unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), o popular “Vampirão”, estará no estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte, incentivando sua campanha permanente de doação de sangue, hoje (24) das 13h às 20h.

A ação é resultado de uma parceria entre o shopping, o Hemoam e o Instituto Mãos Que Criam Arte, que fica situado dentro do centro de compras.

A campanha visa fortalecer o estoque de sangue do Hemoam, principalmente por conta da proximidade com o feriado de Carnaval, quando a demanda por bolsas de sangue aumenta. Também é uma forma de conscientizar a população sobre a importância da ação e facilitar o acesso às pessoas que têm vontade de doar.

Podem ser doadores, pessoas entre 16 e 60 anos, de todos os tipos sanguíneos e que cumpram os requisitos: pesar acima de 50 quilos, estar bem alimentado, não ter adquirido Covid-19 nos últimos 30 dias, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Os doadores devem apresentar documento original com foto e doadores menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal.

👉 Assessoria