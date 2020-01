‘Vampirão’ do Hemoam vai estar nesta quinta-feira no Manauara Shopping

MANAUS – Na quinta-feira (30), o Manauara Shopping vai receber o ônibus de coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), conhecido como “Vampirão”, para estimular que os frequentadores e colaboradores do centro de compras doem sangue. O veículo ficará posicionado na entrada do shopping pela Avenida Humberto Calderaro, das 13h às 20h.

“Todos os anos fazemos essa parceria e o resultado é sempre muito positivo. Como o Manauara recebe um grande número de pessoas diariamente, entendemos que a ação pode contribuir bastante para o aumento do estoque de sangue do Hemoam”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

A doação de sangue é um procedimento extremamente seguro e rápido. Não causa nenhum efeito colateral ao doador e não altera as suas condições de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), algumas normas devem ser atendidas para que a doação seja realizada. Veja abaixo os pré-requisitos necessários para que uma pessoa se torne doadora:

• Ter idade entre 16 e 69 anos;

• Peso mínimo de pelo menos 50 Kgs;

• Ter dormido pelo menos seis horas consecutivas nas últimas 24 horas;

• Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos um dia antes da doação;

• Apresentar documento de identidade original com foto emitido por um órgão oficial (RG, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Previdência Social);

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não ter fumado tabaco por no mínimo 2 horas antes da doação; e

• Não ter praticado exercícios físicos exagerados nas últimas 24 horas.

*Com informações da assessoria

