Vacinação volta nesta quinta-feira com 87 pontos de imunização em Manaus

MANAUS — Após o feriado prolongado, a Prefeitura de Manaus dá seguimento à vacinação contra a Covid-19, ofertando 87 pontos de imunização nesta quinta-feira, 8/9, e sexta-feira, 9, em todas as zonas geográficas da capital amazonense para que crianças, jovens, adultos e idosos se protejam das formas graves da doença.

Dos 87 pontos de vacinação, sete funcionarão em horário ampliado das 8h às 20h. As unidades de pequeno porte ofertarão os serviços das 8h às 16h e as de horário regular ofertarão os imunizantes das 8h às 17h. A lista completa com horário e endereço de cada ponto de saúde pode ser conferida pelo link: no link bit.ly/localvacinacovid19, e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que, do total de estações de vacinação, 45 são voltadas especificamente para a proteção das crianças a partir dos 3 anos de idade. Shádia reforçou o compromisso da população em deter a circulação do novo coronavírus.

“Estamos usando várias estratégias para facilitar o acesso da vacina contra a Covid-19. Embora não estejamos num momento preocupante, o que leva as pessoas a relaxarem na imunização, não podemos nos esquecer que a vacina é a forma mais eficaz para evitar as formas graves dessa doença. Por isso, todos precisamos tomar as doses de reforço e levar as crianças para se vacinarem. As crianças de 3 a 11 anos de idade, os adolescentes, o público adulto e os idosos devem tomar os imunobiológicos”, pontua.

Dose de reforço

Os adolescentes a partir dos 12 anos de idade já estão aptos a receber a terceira dose, após quatro meses da segunda, e as pessoas imunossuprimidas precisam esperar apenas dois meses. O prazo para o público adulto nessas condições é de, pelo menos 28 dias, e os idosos com 60 anos ou mais devem esperar pelo menos três meses.

Para o público a partir dos 12 anos, a orientação do Ministério da Saúde, é que o intervalo de, pelo menos, quatro meses deve ser respeitado para o recebimento da terceira dose do imunobiológico.

Os registros das doses da vacina contra Covid-19 podem ser conferidos no site Imuniza Manaus, que pode ser conferido por qualquer cidadão a partir do número do CPF, por meio do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br.