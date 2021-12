Vacinação em Manaus terá 22 pontos funcionando neste sábado

A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar 17 pontos de vacinação contra a Covid-19, entre unidades de saúde e estratégicos, que somados aos cinco shoppings da parceria com o governo do Estado totalizarão 22 locais para que a população tenha acesso aos imunizantes neste sábado, 18/12. A relação com endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Em todos os pontos haverá a oferta de primeira e segunda doses e da dose de reforço. Os intervalos para a segunda dose são 21 dias para a Pfizer; 28 dias para a CoronaVac; e 56 dias para a AstraZeneca. Para a dose de reforço do imunizante Janssen, que pessoas com mais de 18 anos, à exceção de gestantes e puérperas, podem receber, o intervalo é de pelo menos dois meses da data em que tenha recebido a dose única, que poderá ser encontrada em 13 locais.

A Semsa ainda aguarda um público de 112.566 pessoas para a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Com relação à segunda dose, o Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indicava nesta sexta-feira, 17, que o número de pessoas que já passou dos intervalos para receber a segunda dose era de 281.621.

Documentos

Para receber a primeira dose, adolescentes entre 12 e 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

