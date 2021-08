Vacinação em Manaus prossegue nesta 2ª feira atendendo o público a partir dos 18 anos

A campanha de vacinação contra a Covid-19, que a Prefeitura de Manaus vem realizando desde o dia 19 de janeiro, terá prosseguimento nesta segunda-feira, 2/8, em 20 pontos distribuídos pela cidade. Até este domingo, 1°, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena toda a estratégia de vacinação na capital, computava um total de 1.533.061 doses aplicadas, sendo 1.175.898 primeiras doses, 332.158 segundas doses e 25.003 doses únicas. O grupo de faixa etária, que abrange a população a partir dos 18 anos já contemplada com a vacinação, é o que registra o maior número de pessoas com as duas doses dos imunobiológicos CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer – 1.078.791, o que corresponde a 70,4% do total aplicado na cidade.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, considera que a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus registra avanços, mas que é possível melhorar ainda mais o desempenho. “Nossa cidade foi uma das primeiras a alcançar todos os públicos que o Ministério da Saúde definiu no plano nacional de imunização, mas podemos ir além. Nossa estrutura e equipes já deram provas de que Manaus tem uma das melhores – senão a melhor – estratégia para vacinação, sob a orientação do prefeito David Almeida. Só precisamos que a população busque nossos postos para se vacinar e, assim, conseguiremos sair dessa situação de pandemia”, afirma.

Para quem ainda não foi receber a vacina, a Semsa preparou 20 postos que funcionarão nesta segunda-feira, entre 14 Unidades Básicas de Saúde, uma policlínica, uma clínica da família e os quatro pontos estratégicos, dois dos quais com atendimento para pedestres e drive-thru. Os horários variam de 8h as 12h, 8h e 9h as 17h, e 9h às 19h.

Shádia Fraxe reforça a importância da segunda dose para a conclusão do ciclo vacinal. “É imprescindível para que tenhamos uma população protegida, que quem tomou uma dose das vacinas que exigem duas doses volte para receber a segunda, porque de nada adiantará todo o esforço que está sendo feito, com profissionais de saúde trabalhando há mais de seis meses nessa campanha, que tem por finalidade não só proteger, mas salvar vidas”, alerta.

Os registros da Semsa apontam, neste domingo, que 20.721 pessoas já passaram dos prazos da segunda dose, sendo 28 dias da CoronaVac (11.986) e 84 dias da AstraZeneca (8.735). A vacina da Pfizer ainda não iniciou o prazo de 84 dias orientado pelo Ministério da Saúde.

Para a primeira dose, são necessários documento de identidade com foto, original, CPF e um comprovante de residência, com cópia. Quem for tomar a segunda dose deve apresentar um documento com foto, CPF e o cartão de vacinação. A Semsa orienta que seja feito o cadastro previamente no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) e que, antes de ir a um ponto de vacinação, seja feita uma consulta ao “Filômetro”, no link bit.ly/filometrovacina, que indica, por cores, o movimento em tempo real em cada um dos locais de vacinação.

Locais de vacinação nesta segunda-feira, 2/8:

Horário das 9h às 17h

Zona Norte

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

(Apenas pedestre)

Zona Sul

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida General Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial 1

(Apenas pedestre)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Alameda Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

(Pedestre e drive-thru)

Zona Oeste

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

(Pedestre e drive-thru)

Disa Leste

Horário das 9h às 17h

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, 871, Jorge Teixeira 4

UBS Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº – Conj. Castanheiras, Gilberto Mestrinho

UBS Gilson Moreira

Rua Dr. Pegoraro, s/nº, Zumbi dos Palmares

Horário das 9h às 19h

USF Alfredo Campos

Avenida André Araújo, s/nº, Zumbi 2

USF Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

USF Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº, São José 2

Disa Sul

Horário das 9h às 17h

UBS Petrópolis

Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

Horário das 9h às 19h

UBS Morro da Liberdade

Rua São Bendito, s/nº, Morro da Liberdade

Disa Oeste

Horário das 9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

Horário das 9h às 19h

UBS Dr. Áugias Gadelha

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota

Avenida Samambaia, 786, Santa Etelvina

Disa Oeste

Horário das 9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa

Horário das 9h às 19h

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

*Com informações da assessoria

Comentarios