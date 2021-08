Vacinação de jovens é recorde em Manaus

Em dois dias de vacinação para o grupo da faixa etária entre 12 e 17 anos foram imunizados em Manaus o recorde de 73,8 mil jovens, nos 50 pontos de vacinação dos postos da Prefeitura de Manaus espalhados por toda a cidade.

O prefeito David Almeida utilizou as redes sociais para comemorar o recorde e destacar o trabalho dos servidores e agradeceu à população a intensa busca dos postos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Agradeço imensamente aos nossos servidores de saúde e do trânsito, tão importantes, que desempenharam um trabalho fantástico no dia de hoje. Fechamos agora, e são mais de 73 mil doses aplicadas somente neste sábado. Em pouco mais de nove horas de vacinação, batemos todos os recordes nesse período, estou muito feliz, e agradeço o empenho dos profissionais da prefeitura, aos pais, mães e responsáveis que levaram os adolescentes para se vacinar. Vocês arrebentaram e nos surpreenderam positivamente. Manaus está avançando na vacinação”, enfatizou Almeida.

Até o final de sábado, foram aplicadas 73.824 doses nos 50 postos de imunização por todas as zonas da capital amazonense, o que marca um recorde desde o início da campanha, que ao todo já imunizou – com as duas doses ou dose única – quase 412 mil pessoas.

Os 60 mil adolescentes já contemplados com a campanha, que iniciou na sexta-feira, 13, exclusivamente para jovens com comorbidades ou deficiência permanente (PCDs), receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer/BioNTech, único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde.

De acordo com dados da Semsa, o ponto que mais aplicou doses neste sábado foi o do sambódromo, com 6,6 mil; seguido do Studio 5, com 5.830 doses; o Centro Vasco Vasques, com 3.654; o shopping Phelippe Daou, com 3.248, e o Clube do Trabalhador do Sesi, com 2.627 doses. As demais doses foram registradas nos outros 45 pontos disponibilizados para a vacinação.

Para esta semana, a Semsa ainda vai definir a estratégia para atender a população, a partir dos 12 anos e as pessoas com data agendada para 2ª dose da vacina.

Para confirmar sua data do agendamento para segunda dose, basta acessar o portal Imuniza Manaus, da Prefeitura, imuniza.manaus.am.gov.br. No mesmo site, na aba “Cadastro de Cidadão”, o jovem que ainda não se vacinou pode realizar seu cadastro para auxiliar a garantir a celeridade na vacinação.

*Com informações da assessoria

Comentarios