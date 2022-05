Vacinação de crianças contra influenza começa nesta sexta-feira em Manaus

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus inicia, na próxima sexta-feira, 6, a vacinação contra a influenza para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) incluiu o novo grupo na campanha após o recebimento de 130 mil doses da vacina, repassadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM), nesta quarta-feira, 4, à Divisão de Imunização da secretaria.

Nesta nova etapa, a Semsa espera alcançar 159.789 crianças. O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, reforçou que o imunizante continua sendo ofertado para idosos a partir dos 60 anos e trabalhadores de saúde.

“Essas doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e estamos esperando a chegada de um quantitativo ainda maior para liberar a vacinação para outros 14 grupos prioritários, previstos na segunda etapa da campanha. Esse é um passo importante para a proteção de nossas crianças e uma grande oportunidade para ampliar a cobertura vacinal desse público na capital”, disse.

Os pais e responsáveis podem levar os pequenos em uma das 171 salas de vacina ou nos quatro pontos estratégicos, distribuídos em todas as zonas geográficas da capital. Os endereços das unidades de saúde podem ser acessados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou através do link http://bit.ly/salavacinamanaus.

Os pontos estratégicos funcionam de 9h às 16h, no Studio 5, zona Sul; Centro de Convenções, o “sambódromo”, zona Centro-Oeste; shopping Phelippe Daou, zona Norte; e Sesi – Clube do Trabalhador, zona Leste. Excepcionalmente, neste sábado, 7/5, apenas o Studio 5 e o sambódromo estarão aplicando o imunizante, além das demais unidades de saúde da Semsa.

Cobertura

Até esta terça-feira, 3, a Campanha de Vacinação contra Influenza havia alcançado, na capital, 62.081 idosos e 32.605 trabalhadores de saúde, o que representa quase 40% do público-alvo da primeira etapa. As ações da campanha estão sendo desenvolvidas desde 4/4.

A segunda etapa também atenderá gestantes (qualquer idade gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas (população a partir de 6 meses, assistida pela Sesai/Dsei Manaus); professores das escolas públicas e privadas; pessoas com deficiência permanente; Forças de Segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador em exercício efetivo); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Sarampo

A vacina contra o sarampo (tríplice viral) continua sendo oferecida pela Semsa a trabalhadores de saúde. Até terça-feira, 57% desse público havia buscado o imunizante nos pontos de vacina, ou seja, 32.693 pessoas.

Na segunda etapa, a vacina contra o sarampo será liberada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A inclusão desse novo grupo na campanha, também depende do recebimento de novas doses, repassadas pelo Ministério da Saúde.