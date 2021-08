Vacinação de adolescentes contra a Covid começa nesta sexta, em Manaus

Com 44 pontos de atendimento funcionando das 9h às 17h, a Prefeitura de Manaus começa a vacinar, nesta sexta-feira (13), o público de 12 a 17 anos, contra a Covid-19. O avanço garante que a capital esteja entre as pioneiras do Brasil a incluir os menores de idade na campanha municipal de imunização.

Os primeiros a receberem a vacina serão os que têm comorbidades ou deficiência permanente, além das meninas gestantes ou que deram à luz recentemente (há até 45 dias). No sábado, 14, serão incluídos os demais adolescentes, e nesse dia, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aumenta para 50 o número de pontos de vacinação na cidade.

“Estamos descentralizando a rede de atendimento, mantendo os grandes pontos estratégicos e aumentando o número de unidades básicas de saúde com vacinação, para garantir que todos, incluindo os mais jovens, tenham acesso facilitado à vacina e estejam protegidos contra essa doença, que tanto sofrimento já trouxe a todos nós”, destaca o prefeito David Almeida.

O público de 12 a 17 anos residente em Manaus está estimado em 237 mil pessoas. A secretaria estima aplicar em torno de 75 mil doses de vacina..

A secretaria informa que até o momento, o município vacinou 88% da população maior de 18 anos com a primeira dose ou a dose única, e que, desses, 31% já completaram o ciclo vacinal.

Menores de idade devem estar acompanhados

A Divisão de Imunização da Semsa orienta que todos que forem receber a primeira dose da vacina façam o cadastro no Imuniza Manaus. Para isso, basta acessar o link https://imuniza.manaus.am.gov.br/cadastro/first e informar os dados solicitados, inclusive quanto às condições especiais que garantem a prioridade para a vacinação na sexta-feira.

É necessário que pais ou responsáveis maiores de 18 anos acompanhem os jovens ao posto de vacinação e comprovem a responsabilidade pelo menor de idade, apresentando documento original com foto e, caso não sejam pais, assinando uma declaração no verso do comprovante de residência.

Também é obrigatório que a pessoa a ser vacinada, apresente documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia). O adolescente que não tenha o CPF nem o Cartão SUS pode solicitar a emissão deste último na própria UBS.

A vacina a ser aplicada nos jovens será a da Pfizer, única até o momento, permitida pela Anvisa, para menores de 18 anos, no país. Quem receber o imunizante será orientado a retornar para a segunda dose em 84 dias, conforme orientação vigente do Ministério da Saúde.

A Divisão informa ainda que quem tomou qualquer outra vacina deve esperar 14 dias para receber o imunizante contra a Covid-19 e que, nos casos de doença, também é preciso esperar a completa recuperação.

Locais

Nesta sexta-feira (13), estarão abertos para a vacinação quatro locais estratégicos de grande fluxo (Sesi e sambódromo, tanto para pedestres quanto drive-thru, e shopping Phelippe Daou e Studio 5, apenas para pedestres), além de 38 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e duas escolas da rede pública.

No sábado (14), o horário de funcionamento das unidades será o mesmo, das 9h às 17h, sendo que entram em funcionamento mais quatro UBSs, uma escola pública e o Centro de Convenções Vasco Vasques, um total de 50 pontos de atendimento.

A relação completa dos locais de atendimento está disponível nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook) e no site da Secretaria, com acesso pelo enderenço eletrônico, atualizado diariamente.

*Com informações da assessoria

Comentarios