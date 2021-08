Vacinação contra Covid-19 para público de 12 a 17 anos começa na sexta (13)

O governador Wilson Lima anunciou que inicia hoje (10/08), a intensificação da vacinação dos profissionais da educação de Manaus; e que começa na sexta-feira (13/08) a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, na capital e mais onze municípios que já alcançaram 80% da meta de vacinação.

Técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus) se reuniram, na tarde de hoje, para ajustar os detalhes do trabalho de intensificação da vacinação dos profissionais de educação, que ocorrerá entre 10 e 18 de agosto.

Em relação ao público de 12 a 17 anos, a imunização começa com adolescentes que têm algum tipo de comorbidade, grávidas, puérperas e com deficiência a partir da sexta-feira (13/08); e abre no sábado (14/08) também para os demais jovens sem comorbidade.

“Nós já encaminhamos à Prefeitura de Manaus um lote para começar a segunda dose dos profissionais da área da educação a partir desta terça-feira, dia 10. Tenho outra importante notícia: ainda nesta semana, nós vamos passar doses para começar, na sexta-feira, a vacinação daqueles entre 12 e 17 anos de idade, com comorbidade, além de grávidas e puérperas. E no sábado, dia 14, começa a vacinação nesta faixa etária para aqueles que não tem comorbidade. Meus amigos, a vacina é a arma mais poderosa que nós temos contra a Covid-19. Então, não deixe de se vacinar. Um abraço a todos”, disse o governador em rede social.

A FVS-RCP ainda está definindo os detalhes para a imunização do público de 12 a 17 anos dos municípios que já alcançaram 80% da meta de vacinação.

Além de Manaus, devem iniciar a vacinação de adolescentes os municípios de Parintins, Benjamin Constant, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, Jutaí, Iranduba, Tefé, Barreirinha, Silves e Japurá.

Na capital, a Semsa-Manaus está definindo e vai divulgar os postos que atenderão os adolescentes. Em relação aos profissionais da educação, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, disse que a expectativa é imunizar o total de 33.614 trabalhadores. “Nesta terça-feira, tem 27 pontos de vacinação que funcionarão das 9h às 16h, prontos para atender os profissionais da educação”, informou.

O diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, explica que a imunização completa é importante para ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores da educação. Ele também ressaltou o avanço na campanha de imunização contra a Covid-19 agora para o público adolescente, ampliando a proteção da população como um todo.

Atualização – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que 2.710.570 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (09/08), sendo 1.979.229 de primeira dose, 693.429 de segunda dose e 37.912 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

