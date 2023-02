Vacinação contra Covid-19 entre migrantes e refugiados venezuelanos é tema de workshop

MANAUS — A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos realiza nesta terça-feira, 28/2, o workshop gratuito “A importância do profissional de saúde na vacinação contra a Covid-19 da população migrante venezuelana” no hotel Intercity, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, das 9h às 11h e das 13h às 15h.

O evento é voltado para médicos, enfermeiros, estudantes e outros profissionais que atuam na área de saúde. A iniciativa faz parte do projeto “Vacina Para Todos”, que visa uma série de ações para conscientizar e estimular a vacinação contra a Covid-19 entre migrantes e refugiados venezuelanos que vivem na capital amazonense, incluindo as populações indígenas, como da etnia warao.

As ações englobam vacinação em abrigos, comunidades e espaços que acolhem pessoas venezuelanas na cidade, além da distribuição de cartazes, flyers e cartilhas no combate à desinformação sobre o assunto. Por conta deste último ponto, vários candidatos venezuelanos já perderam oportunidades de emprego efetivo por não estarem com o cartão de vacinação contra a Covid-19 completo.