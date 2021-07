Vacinação contará com 16 postos da prefeitura nesta quinta e sexta-feira

A Prefeitura de Manaus terá 16 pontos de atendimento para a vacinação, em primeira e segunda doses, contra a Covid-19, nesta quinta, 29, e sexta-feira, 30/7. Serão 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma policlínica e quatro pontos estratégicos, nas quatro zonas geográficas da cidade. Os horários de funcionamento são alternados, iniciando às 9h, podendo se estender até as 16h, 17h e 19h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) seguirá atendendo ao público, a partir da faixa etária de 18 anos e remanescentes dos outros grupos que ainda não tomaram a vacina e os que estiverem no prazo para a segunda dose.

Na quarta-feira, 28, foram aplicadas 8.014 doses. Com isso, a Semsa computa 1.160.429 primeiras doses, 323.241 segundas doses e 24.999 doses únicas aplicadas desde o início da campanha.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, o CPF e um comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, o cartão de vacinação com o registro da primeira dose, documento de identidade e CPF. A Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento nos locais de vacinação.

O movimento nos pontos pode ser consultado pelo “Filômetro”, no link bit.ly/filometrovacina, que indica, por cores, a situação em tempo real.

Locais de atendimento

Das 9h às 16h

Zona Norte

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

(Apenas pedestre)

Zona Sul

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida General Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial 1

(Apenas pedestre)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Alameda Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

(Pedestre e drive-thru)

Zona Oeste

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

(Pedestre e drive-thru)

Das 9h às 17h

Zona Norte

UBS Frei Valério

Rua Rufino de Elizalde, s/nº, Novo Israel

Zona Leste

UBS Silas Santos

Rua Guaporé s/nº – conjunto Castanheiras, Gilberto Mestrinho

Rua Guaporé s/nº – conjunto Castanheiras, Gilberto Mestrinho

Rua Dr. Pegoraro, s/nº, Zumbi dos Palmares

Rua Dr. Pegoraro, s/nº, Zumbi dos Palmares

Rua 7 de Setembro, 871, Jorge Teixeira 4

Zona Oeste

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa

Das 9h às 19h

Zona Norte

UBS Dr. Áugias Gadelha

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3, Cidade Nova

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3, Cidade Nova

Avenida Samambaia, 786, Santa Etelvina

Zona Sul

UBS Petrópolis

Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

Zona Leste

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

Avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

