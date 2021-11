Vacina Premiada vai sortear ingressos para o show ‘Buteco Manaus’ com Gusttavo Lima

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, que a campanha Vacina Premiada vai sortear 500 ingressos para o show com Gusttavo Lima. O ‘Buteco Manaus‘ será realizado na Arena da Amazônia, no dia 4 de dezembro de 2021. As inscrições para o sorteio já começaram; saiba como participar.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (19/11). Na ocasião, Wilson Lima e equipe de saúde do Estado apresentaram dados atualizados da pandemia no Amazonas.

Na apresentação, o governador lembrou que a vacinação tem reduzido os índices ligados à infecção causada pelo novo coronavírus. “A vacinação é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19”, disse.

A ação vai começar com Buteco Manaus, show que o cantor Gusttavo Lima vai realizar em Manaus.

Sorteios para shows

Wilson Lima informou todos os eventos realizados no Estado terão ingressos destinados à campanha Vacina Premiada.

“Todos os promotores de eventos da cidade de Manaus, do Estado do Amazonas estão comprometidos e e esse é um compromisso que esses produtores assumiram com o Governo do Estado para a liberação desses ingressos”, afirmou o governador.

Como concorrer

De acordo com o Governo estadual, “poderão concorrer aos ingressos pessoas residentes no Estado do Amazonas, que estejam com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou a dose única em dias”.

As inscrições serão sempre realizadas pelos links disponibilizados no site www.vacinapremiada.am.gov.br.

Sorteio do Buteco Manaus

As inscrições para concorrer aos 500 ingressos do Buteco Manaus ficarão abertas até o dia 28 de novembro.

O resultado do sorteio será divulgado no dia 29 de novembro.

Para concorrer aos ingressos para o show, os interessados devem preencher as informações solicitadas no formulário disponível no site da Vacina Premiada.

Acesso e preencha o formulário clicando aqui.

Site Vacina Premiada

O site Vacina Premiada foi criado na época do jogo entre Brasil e Uruguai, realizado na Arena da Amazônia, em outubro deste ano. Agora, a plataforma ficará disponível para outras ações de incentivo à vacina.

“O Governo do Amazonas sorteou, no mês de outubro, 3 mil ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Foram realizados sorteios diariamente e os resultados divulgados nas redes sociais do Governo do Amazonas e no site da Vacina Premiada”, informou o Estado.

