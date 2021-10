Vacina Premiada vai sortear 3 mil ingressos para o jogo Brasil e Uruguai, na Arena

O governador Wilson Lima, anunciou na tarde desta terça-feira (5) o programa Vacina Premiada que deve sortear 3 mil ingressos de forma totalmente gratuita para população assistir ao jogo entre Brasil e Uruguai. A partida acontece no dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo é válido pelas Eliminatórias para Copa do Mundo do Catar de 2022.

Para concorrer, o interessado deve acessar o site vacinapremiada.am.gov.br e preencher seus dados e informações necessárias e enviar o formulário. Fazendo esses passos, o torcedor já estará concorrendo a um dos ingressos. Os sorteios deverão ocorrer de 8 até 12 de outubro. Serão 600 ingressos sorteados por dia.

Quem quiser acompanhar presencialmente o clássico sul-americano terá de apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e o teste RT-PCR negativo para a doença.

