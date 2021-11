Vacina Premiada: sorteados já podem retirar ingressos a partir desta quinta (25)

Os sorteados na campanha Vacina Premiada, do Governo do Amazonas, para assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, podem retirar os ingressos nesta quinta-feira e sexta-feira (25 e 26). A entrega será realizada por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), de 10h até as 16h, na Área Vip da Arena da Amazônia, com acesso pela rua Flaviano Limongi, localizada entre o estádio e o Sambódromo.

Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da disputa que reúne, de 25 de novembro a 1º de dezembro, as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.

O sorteado deve apresentar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021. Na quinta-feira (25/11), às 21h (horário de Manaus), a “Canarinho” enfrentará a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da disputa.

A competição é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

*Com informações da assessoria

