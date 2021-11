Vacina Premiada: divulgado resultado do sorteio para Torneio Internacional de Futebol

Já está disponível nas redes sociais do Governo do Amazonas e no site da campanha Vacina Premiada o resultado do sorteio para assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição será disputada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. As regras para os sorteados retirarem os ingressos serão divulgadas nesta quarta-feira (24/11). Para conferir o resultado, clique aqui.

Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da disputa, de 25 de novembro a 1º de dezembro. A competição reúne as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.

O Torneio Internacional é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021. Na quinta-feira (25/11), às 21h (horário de Manaus), as Guerreiras do Brasil enfrentam a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Horário de Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da disputa.

A competição é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Ingressos – Nesta terça-feira (23/11), os ingressos para os jogos do Torneio Internacional de Futebol começaram a ser vendidos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus, e também de maneira virtual, pelo site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Os passaportes para as partidas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

Há ainda a opção de adquirir um ingresso que permite assistir a todos os jogos do Torneio Internacional de Futebol, pelo valor de R$ 100. As partidas serão disputadas em rodadas duplas e as entradas garantirão a oportunidade de acompanhar ambos os confrontos.

Eventos disponíveis – O site da campanha Vacina Premiada também começou a receber, na segunda-feira (22/11), inscrições para sorteio de ingressos para o “Fla Fun Fest – Final da Libertadores da América 2021”, evento que ocorrerá no Copacabana Chopperia. Serão sorteadas 50 camisas de front stage. As inscrições se estendem até o dia 25 de novembro.

Outro evento com sorteio disponível é o “Tá embaçado” do humorista Fábio Rabin, que ocorrerá no Teatro Manauara. Estão sendo disponibilizados dez ingressos para a campanha e as inscrições ocorrerão do dia 22 ao dia 25 de novembro.

O show de humor “Hétero afeminado a bordo”, do comediante Leandro Leitte, é outro espetáculo cultural do catálogo da Vacina Premiada. Estão sendo disponibilizados 20 ingressos para sorteio.

As inscrições para concorrer a ingressos do show do cantor Gusttavo Lima, no dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia, estão disponíveis. Um total de 500 ingressos foi destinado aos sorteios. As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.

Resultados – Além do site oficial da campanha, os resultados dos sorteios também serão informados por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

