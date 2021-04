Vacina Manaus: Agilidade na vacinação contra a Covid-19

Manaus está entre as localidades que mais avançam na vacinação contra a Covid-19 no país. A capital, que fez o Amazonas liderar o ranking em maior número de vacinados por quase dois meses, também alcançou a meta de vacinação dos profissionais de saúde e disponibiliza desde o dia 29 de março a imunização de pessoas com comorbidades. Agora, a capital quer avançar ainda mais, estimulando as pessoas que não têm comorbidades a se cadastrarem na plataforma Imuniza Manaus, para a partir dos dados dos cadastrados, desenvolver estratégias que possam melhor atender a população, organizando a vacina para um maior número de pessoas, conforme o envio de doses para o município.

O Imuniza Manaus é um sistema criado dentro da própria Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sem custos para a gestão, para agilizar a vacinação de idosos. Com o sucesso da estratégia, ela foi ampliada para todos os grupos.

Para se cadastrar, o primeiro passo é entrar no endereço: imuniza.manaus.am.gov.br, clicar em “Cadastro de Cidadão – de 18 a 59”, e preencher os seus dados pessoais. Em caso de comorbidade, a mesma deve ser marcada entre as opções. Este é um passo que deve ser feito com muita atenção para que não seja sinalizada uma comorbidade diferente da presente no laudo médico a ser apresentado. Com o cadastro pronto, basta ficar atento e aguardar a data de vacinação do seu grupo, entrar no sistema e consultar dia, local e hora para se dirigir ao posto de vacinação.

Idosos que ainda não tomaram a vacina também devem se cadastrar, em link específico também na página do Imuniza Manaus. A plataforma também faz o agendamento automático para a segunda dose, respeitando os prazos especificados pelos laboratórios.

Funcionalidade

Pelo Imuniza Manaus é possível também ter acesso a notícias relacionadas à vacinação e de combate à Covid-19, assim como os dados do vacinômetro, com o número de imunizados por grupos, quantidade de primeira e segunda doses aplicadas, entre outros dados.

A funcionalidade da ferramenta foi, inclusive, reconhecida como modelo pela Organização Panamericana de Saúde (Opas), sendo apresentada em evento nacional. Outras localidades pelo país, como o município de São Paulo, manifestaram interesse na plataforma.

Então, se você ainda não se vacinou, acesse o site do Imuniza Manaus e se cadastre. Vacinado ou não, continue mantendo as medidas de prevenção ao coronavírus, usando máscaras, lavando as mãos e fazendo uso do álcool em gel.

Comentarios