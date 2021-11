Vacina Amazonas: quase 9 mil doses são aplicadas em dois dias de ação nos shoppings de Manaus

A campanha Vacina Amazonas alcançou a marca de 8.990 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas durante ação em seis shopping centers de Manaus, no sábado (06/11) e domingo (07/11). A iniciativa segue determinação do governador Wilson Lima para ampliar estratégias do Governo do Estado visando alcançar pessoas que ainda não se vacinaram.

Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o maior número de doses aplicadas foi no Shopping Sumaúma, na zona leste da capital, com 2.360 doses nos dois dias. Em seguida, veio o Manauara Shopping, com 2.026 doses, o Shopping Grande Circular com 1.685 doses, o Shopping Ponta Negra com 1.247, o Amazonas Shopping com 888, e o Manaus Plaza Shopping, com 786 doses.

Para quem não pôde garantir a sua dose durante o final de semana, a campanha seguirá a partir da quinta-feira (11/11) e tem previsão de ocorrer durante os próximos dois finais de semana, na capital.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, ressaltou que a população atendeu o chamado e compareceu aos postos de vacinação, no fim de semana, montados para esta nova estratégia da campanha Vacina Amazonas.

“Cerca de 200 servidores da Saúde estão apoiando a ação e estarão nos cinco shoppings, de quinta a domingo, para receber a população e aplicar a primeira e segunda dose, além da dose de reforço para quem tem a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde. Estamos facilitando e oportunizando a vacinação nos ambientes de lazer e contamos com a adesão da população”, afirmou.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, considerou o início da vacinação nos shoppings uma estratégia exitosa. “Nos surpreendeu a aceitação em massa da população ao nosso chamamento em prol do Vacina Amazonas, e aqui somos gratos porque trabalhamos com amor e com a ciência”, disse a gestora, emocionada com o bom resultado da ação.

Sobre a ação – Com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Estado realizou uma busca ativa para imunização em shopping centers, no sábado (06/11) e no domingo (07/11). Equipes de saúde estiveram nos estabelecimentos para aplicação de primeira e segunda dose em pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço para quem tem a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde.

A ação seguirá nesta quinta-feira (11/11) até o domingo (14/11), e nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. De quinta a sábado, o horário será das 11h às 21h, e aos domingos, das 14h às 21h. Para a ação, todos os tipos de imunizantes enviados ao Amazonas serão utilizados pelos profissionais de Saúde. As equipes formadas por um triador, dois registradores, dois vacinadores e um coordenador estarão nos pontos para receber a população.

