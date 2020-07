Usuários relatam problemas para acessar WhatsApp

Usuários do WhatsApp relataram problemas no funcionamento da plataforma na tarde desta terça-feira (14). No Twitter, o termo WhatsApp apareceu como o assunto mais comentado por volta das 17h (horário de Brasília), com mais de 400 mil menções.

Inicialmente, as reclamações dos internautas eram direcionadas ao serviço de desktop, WhatsApp Web. Porém, também houve instabilidade na versão para smartphones. O site Down Detector, que aglomera relatos de consumidores sobre o status de serviços online, apresentou uma alta no nível de reclamações a partir das 16h30, registrando mais de 30 mil manifestações às 17h14. Às 17h30, cerca de uma hora após o início das reclamações, houve queda no número de usuários que relataram problemas com a plataforma. FONTE: G1

Comentarios