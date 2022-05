Usuários dos Centros de Convivência são orientados sobre controle social do Suas

MANAUS, AM — Os Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e do Idoso (Ceci) estão realizando, nesta semana, palestras sobre o Controle Social do Sistema Único da Assistência Social (Suas) no Amazonas, apresentando as ações realizadas pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/AM) e demais ações dos conselhos nos 62 municípios do Estado. Na manhã desta terça-feira (10/05), usuários do Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, situado na Cidade Nova, zona norte, participaram da programação que os informou sobre os serviços que estão chegando a eles.

Esses espaços públicos, mantidos pelo Governo do Estado, sob o comando da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), foram escolhidos por conta do grande contingente de usuários do Suas. A programação faz parte da Semana do Controle Social, que acontece anualmente, com o objetivo de destacar a importância da participação da sociedade na definição de políticas públicas, o que é efetivado por meio da atuação dos conselheiros municipais e locais de saúde.

Os frequentadores do Padre Pedro, em sua maioria, são usuários dos serviços socioasssitenciais, e foram informados sobre o que é o controle social exercido pela sociedade civil, como eles podem acompanhar esse processo.

Participação

A representante do Ceas, Lucijane Almeida, destacou em sua palestra a importância da população participar do processo de construção das políticas por meio das representações. “Dentro dos conselhos a gente elege representantes da sociedade civil, assim como do governo, para fazer o acompanhamento e execução da política de assistência, visando melhorar e aprimorar os serviços oferecidos à população”, disse.

Segundo a conselheira, que é psicóloga, o Ceas está ouvindo a população para saber se os serviços oferecidos pelo Suas estão chegando até eles e de que forma isso vem acontecendo. “A expectativa é que com essas palestras a política de assistência social seja aprimorada e compreendida junto à população, principalmente às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, frisou.

Programação

O primeiro centro contemplado com as palestras sobre Controle Social foi o Centro de Convivência do Idoso (Ceci), situado no bairro Aparecida, na segunda-feira (09/05). Nesta terça-feira (10/05), foi a vez do Padre Pedro. Nesta quarta-feira (11/05), a palestra acontece no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, situado no bairro Santo Antônio. E na sexta-feira (12/05), será a vez do Centro de Convivência Família Professora Teonízia Lobo, situado no bairro Mutirão.