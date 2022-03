Uso de máscaras continua obrigatório no transporte público de Manaus

O uso de máscara no transporte público de Manaus continua sendo recomendado, por determinação da Prefeitura de Manaus, e vale tanto para passageiros quanto para motoristas e cobradores do serviço. A mesma regra é válida para os demais modais como táxi, serviços de transporte por aplicativos, ônibus convencionais, alternativo. executivo e locais de serviços de saúde como hospitais.

Na terça-feira (29) foi assinado no Diário Oficial do Município (DOM) o decreto que flexibiliza o uso da máscara de proteção em locais fechados na capital, além de estabelecer algumas recomendações para a utilização da peça em determinados espaços. Ainda conforme o decreto, as medidas nele previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU ) informou que qualquer reclamação ou dúvidas relativas ao transporte público pode-se entrar em contato pelo número do Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) 118.

*Com informações da assessorias