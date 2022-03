Uso de máscara deixa de ser obrigatório no Amazonas

“Comecei o dia reunido com nosso Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e, depois de analisar os dados epidemiológicos e da assistência, nós decidimos recomendar a desobrigação do uso de máscara em todo o estado. Os dados são favoráveis, mas precisamos continuar nos cuidando. Atualize seu ciclo vacinal! Saúde a todos!”, publicou o governador.

De acordo com a FVS, entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 28 pacientes , sendo 19 em leitos clínicos (1 na rede privada e 18 na rede pública), 9 em UTI (2 na rede privada e 7 na rede pública). O estado chegou a ter mais de 300 pacientes internados ainda no início deste ano.

No último dia 13 de março o Amazonas recomendou desobrigar o uso de máscaras em locais abertos. É a primeira vez que o Estado desobriga o uso de máscaras desde o pico da segunda onda de contaminação por Covid-19 no Amazonas em janeiro de 2021.

Há outros 14 pacientes em leitos clínicos internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Fonte: Portal A Crítica