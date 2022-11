Urgente: PRF pede apoio da Polícia Federal e da Força Nacional

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, pediu reforço da Polícia Federal e da Força Nacional para desobstruir as rodovias bloqueadas por caminhoneiros, por não ter policiais suficientes para conter as manifestações. Até o momento, foram identificados 400 pontos de bloqueio em todo país.

No ofício encaminhado ao secretário Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, e ao diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, Vasques argumenta que todo o efetivo da PRF e o amparo das polícias militares não foram suficientes para desbloquear as vias e conter as paralisações.

À PF, a PRF solicitou ainda a disponibilização de aeronaves para transporte de servidores e patrulhamento dos pontos de bloqueio.