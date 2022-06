Univaja rebate declarações da Polícia Federal sobre crime na Amazônia

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) rebateu as afirmações feitas pela Polícia Federal nesta 6ª feira (17), dizendo que o órgão desconsiderou inúmeros ofícios enviados desde o segundo semestre de 2021.

De acordo com a União, os documentos apontam a existência de um grupo criminoso que atua nas invasões constantes à terra indígena. Na resposta, a Univaja pede que a PF reconsidere as informações repassadas para que, segundo eles, tenham a oportunidade de viver em paz no território.

Na nota divulgada nesta sexta, a PF informa que as buscas contam com apoio de integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Segundo a Polícia Federal, há indicativos da participação de mais pessoas no crime, que os executores agiram sozinhos e não houve mandante nem envolvimento de organização criminosa.

A Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas também divulgou uma nota responsabilizando o governo brasileiro pela tragédia e manifestando solidariedade aos familiares, e pedem que o governo esclareça quem mandou matar Bruno Pereira e Dom Phillips.

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos manifestou condolências aos parentes de Bruno e Dom. Ned Price disse que os dois foram assassinados por apoiar a conservação da floresta e dos povos nativos que vivem ali. Ele também pediu união de forças para proteger os defensores do meio-ambiente e jornalistas.

Fonte: SBT News