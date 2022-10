United afasta Cristiano Ronaldo de jogo contra Chelsea após polêmica

Na quarta-feira, 19, o Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês, em Old Trafford. Fora do time titular, Cristiano Ronaldo se dirigiu para os vestiários antes do apito final e, com isso, o clube inglês afastou o astro português do próximo jogo, diante do Chelsea.

“Cristiano Ronaldo não fará parte do elenco do Manchester United para o jogo de sábado pelo Campeonato Inglês contra o Chelsea. O resto do time está totalmente focado para o próximo jogo”, publicou o Manchester United em nota oficial.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo, com 37 anos, foi titular em apenas seis jogos dos 12 em que entrou em campo. Dos seis, quatro foram na Liga Europa e dois no Campeonato Inglês. Em duas partidas sequer saiu do banco de reservas, contra o Manchester City e na última rodada diante do Tottenham.

Em meio a isso, Cristiano Ronaldo soma dois gols marcados e uma assistência na temporada. O astro balançou as redes diante do Sheriff, na Liga Europa, e contra o Everton, no Campeonato Inglês.

Por GAZETA ESPORTIVA