Unidades Móveis de Saúde da prefeitura ofertam atendimentos em várias zonas de Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que a Unidade Básica de Saúde Móvel 02 (UBSM 02) está desde a terça-feira, 27/6, instalada na avenida Marginal Direita, nº 45, no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. A unidade deve permanecer atendendo os moradores daquele território até o dia 24/8, no horário das 8h às 17h.

A UBS Móvel 01 segue atendendo a comunidade Itaporanga, zona Norte de Manaus, enquanto a UBS Móvel 03 continua dando apoio à Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno, na rua Sete, no Tarumã-Açu, zona Oeste da capital.

Na zona Leste, a UBSM 04 prossegue apoiando a UBS Geraldo Magela, que passa por reformas, na rua Rio Envira, nº 442, no bairro Armando Mendes.

As unidades móveis funcionam, das 8h às 16h, ofertando consultas médicas e de enfermagem, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, inserção e marcação de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), e dispensação de medicamentos.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Móveis levam atendimento de saúde para os locais identificados com vazios assistenciais. As unidades permanecem de duas a quatro semanas em cada localidade, de acordo com a demanda da área.