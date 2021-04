Unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses retoma a vacinação antirrábica

A unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses, da Prefeitura de Manaus, voltou a oferecer o serviço de vacinação antirrábica animal. O atendimento havia sido suspenso respeitando as medidas do governo do Estado, de restrição ao funcionamento de determinadas atividades. A unidade móvel está posicionada nas dependências da Minivila Olímpica do Coroado, na alameda Cosme Ferreira, nº 829, Coroado, zona Leste.

O atendimento retomado ontem (19) é feito de segunda a sexta-feira, de 7h às 13h. Para vacinar o animal, é necessário que ele tenha idade igual ou superior a três meses e que esteja em boas condições de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que gerencia o CCZ, informa, ainda, que a vacinação antirrábica animal também é oferecida na sede do Centro de Controle de Zoonoses, situada na avenida Brasil, s/nº, Compensa, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 16h.

Comentarios