Unidade móvel do CCZ passa a funcionar na zona Leste, a partir da próxima semana

MANAUS — A Prefeitura de Manaus informa que a unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, instalada nas dependências da minivila olímpica do Coroado, zona Leste, terá as atividades de vacinação antirrábica animal e educação em saúde suspensas nesta sexta-feira, 15/7, para mudança de local.

A unidade será instalada no estacionamento da faculdade Fametro, localizada na avenida Autaz Mirim, 8.565, bairro Tancredo Neves. Os serviços serão oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Conforme o diretor do órgão, veterinário Rodrigo Rodrigues, com a mudança, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) quer fortalecer o acesso de outras comunidades aos serviços do CCZ, que atua para proteção dos animais contra raiva, reduzindo o risco de transmissão das doenças à população.

“Esta mudança vai facilitar o acesso dos moradores de outras áreas aos nossos serviços, reforçando a missão do CCZ, que é proteger a população a partir da imunização de cães e gatos contra a raiva”, informou.

Além da unidade móvel, a Semsa também oferece o serviço de vacinação antirrábica, durante todo o ano, na sede do próprio CCZ, na avenida Brasil, s/nº, Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo Disk-Saúde 0800 280-8280, pelo WhatsApp 98842 8484 e 98842 8359 e também pelo e-mail cczcidadao@pmm.am.gov.br.