Uma pessoa morre e outra fica ferida após carro invadir parada de ônibus

MANAUS — Andréa Trindade de Oliveira, 46, morreu e o companheiro identificado como Edson Reis, 50, ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (26) após serem atropelados por um carro que invadiu uma parada de ônibus, localizada na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Segundo informações, as duas vítimas estavam a caminho do trabalho quando um carro desgovernado subiu a calçada e atingiu o casal que estava na parada de ônibus. A mulher foi jogada contra o poste, foi esmagada e morreu no local. O companheiro da vítima ficou gravemente ferido, teve sua cabeça enfaixada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foram ao local e prestaram os primeiros socorros. Ele foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Redenção.

De acordo com moradores, pelo menos 20 pessoas estavam na parada quando a fatalidade aconteceu. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro e sem ser identificado. O Departamento Técnico-Científica da Polícia Civil (DPTC), esteve no local e constatou que a mulher sofreu uma fratura exposta no crânio.

No local do acidente o trânsito ficou congestionado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) ajudaram no fluxo de veículos na avenida e uma das faixas da via ficou totalmente interditada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima. A polícia civil está no local e deve verificar se há câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações.